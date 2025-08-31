Un hombre de 38 años fue detenido este domingo por la tarde en el marco de controles viales realizados en General Alvear, luego de comprobarse que conducía en estado de ebriedad y sin contar con licencia habilitante.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 19:00 horas, en Diagonal Pellegrini al 200, y estuvo a cargo de efectivos de la Policía Vial, dependientes de la Comisaría 14°.

Según informaron fuentes policiales, al momento de ser controlado, el conductor de una camioneta Ford fue sometido al test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado de 1,47 gramos de alcohol en sangre, superando ampliamente el límite legal permitido.

Además, se constató que el hombre identificado como J.K., de 38 años, no poseía licencia de conducir. Por tal motivo, se procedió al secuestro del vehículo y al labrado de las actuaciones correspondientes en averiguación de infracción al artículo 67 bis de la Ley 9099.

Las autoridades remarcaron que estos controles forman parte de los operativos preventivos de seguridad vial que se desarrollan habitualmente en distintos puntos del departamento con el objetivo de reducir la siniestralidad y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.