Autoridades entregaron camionetas, autos y recursos para la Policía y Bomberos, además advirtieron sobre la responsabilidad ciudadana en la prevención de incendios.

La entrega incluyó camionetas, autos y herramientas destinadas a diferentes comisarías y cuerpos especiales, además de un nuevo vehículo para Bomberos, en reemplazo de unidades ya deterioradas por el uso.

El anuncio también incluyó la incorporación de una camioneta equipada para bomberos de la base central, sumada a la motobomba que ya funciona en el departamento, y la confirmación de que en las próximas semanas llegarán nuevas autobombas a la provincia, como parte del plan de inversión en seguridad impulsado por el gobernador junto a la ministra Mercedes Rus.

Por su parte Marcelo Calipo destacó: ‘estamos renovando el equipamiento que la policía necesita para fortalecer la prevención, no solo en General Alvear sino también en una amplia zona que abarca Jaime Prats, Villa Atuel y Punta del Agua’.

Durante el acto, se hizo especial hincapié en la problemática de los incendios rurales e industriales. ‘no existen las quemas controladas quien prende fuego comete un delito y pone en riesgo no solo el ambiente y la producción, sino también la vida de las personas que ayudan a combatirlo’, advirtio.