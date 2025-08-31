El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, encabezó en la jornada del viernes la inauguración del Polo Educativo de UGACOOP, en General Alvear.

Durante el acto, el mandatario no solo destacó la importancia de la nueva infraestructura para la formación de jóvenes y adultos de la región, sino que además trazó un panorama sobre los ejes de su gestión, con especial énfasis en la seguridad pública, la educación y la inversión en infraestructura.

En diálogo con FM VIÑAS, Cornejo remarcó que el Polo Educativo representa una obra “emblemática”, que se suma a otras acciones provinciales orientadas a mejorar la calidad de vida en zonas alejadas de los grandes centros urbanos. “Estamos inaugurando una obra emblemática, mostrando equipamiento y un concepto que está detrás, que es cuál es nuestro plan de seguridad”, expresó.

Seguridad: “El futuro está en la tecnología”

Uno de los puntos centrales del discurso estuvo vinculado al plan de seguridad provincial. Cornejo subrayó que la política aplicada en los últimos años permitió reducir delitos violentos como los homicidios, aunque reconoció que aún existen dificultades en delitos menores que “no son menos importantes ni menos angustiantes”.

En este sentido, el mandatario señaló que la estrategia debe sostenerse en el tiempo: “Si abandonamos ese plan, si cambiamos esa orientación, los resultados no se van a alcanzar. Hay que sostener este plan, cueste lo que cueste”.

Cornejo cuestionó la visión tradicional de que se necesita “un policía por cuadra” y aseguró que la seguridad moderna requiere del uso intensivo de tecnología. “Nadie en el mundo puede cubrir cada esquina con un policía. La prevención del delito se logra con sensores, cámaras, videovigilancia y móviles equipados que actúen como verdaderos destacamentos”, detalló.

Asimismo, pidió un trabajo articulado con el Poder Judicial y los municipios: “Necesitamos jueces que apliquen sanciones con celeridad, y municipios comprometidos con la seguridad, que colaboren con centros de monitoreo y cámaras. Si alineamos a todos los actores en una misma dirección, los resultados son mejores”.

Infraestructura en contexto de crisis

Cornejo también dedicó parte de su intervención a reflexionar sobre la situación económica nacional y su impacto en las provincias. Reconoció que la falta de crecimiento económico “no es gratuita” y repercute en salarios bajos, en la falta de inversión privada y en las dificultades para financiar obras.

A pesar de ese contexto, destacó que Mendoza continúa generando infraestructura en áreas esenciales: “Nuestra provincia no para de invertir en rutas, en energía, en hospitales, en escuelas y en viviendas, aun cuando el sector privado no tiene capacidad de hacerlo. Estamos asumiendo incluso obras que deberían ser nacionales, porque entendemos que no podemos quedarnos quietos esperando”.

El mandatario aseguró que estas inversiones son fruto de la decisión política y de la buena administración provincial y municipal, y planteó que si la economía nacional logra crecer, el impacto en Mendoza será inmediato: “Imagínense un Estado bien administrado en un contexto de crecimiento económico: podremos hacer más infraestructura, mejorar los servicios y aumentar los salarios”.

Educación como igualdad de oportunidades

Respecto al Polo Educativo de UGACOOP, Cornejo resaltó que la obra amplía la igualdad de oportunidades para los habitantes del sur mendocino. “La educación no es igualitarismo, es igualdad de oportunidades. Después cada persona debe esforzarse para progresar, pero sin infraestructura básica esa igualdad es imposible”, afirmó.

El gobernador destacó que el nuevo centro permitirá combinar la educación presencial con la educación a distancia, lo que favorecerá a estudiantes de zonas rurales. “Hoy las cosas están más fáciles para la ruralidad, pero no todo puede resolverse con videollamadas. Este tipo de instituciones son clave para formar recursos humanos que impulsen la reconversión productiva del sur provincial”, explicó.

Cornejo también se comprometió a avanzar con la tercera etapa del proyecto educativo, al tiempo que subrayó la importancia de trabajar en conjunto con los líderes políticos y municipales de la región. “Da gusto trabajar así, mancomunadamente, porque hay armonía no solo política, sino de plan y de metas. El sur tiene talento y capacidades productivas que, con una macroeconomía estable, volverán a convertir a esta región en un polo de prosperidad”.

Reconversión productiva del sur

En el cierre, el mandatario se refirió al desafío de la reconversión productiva del sur mendocino, destacando que la región cuenta con recursos como el agua y el talento agrícola, pero que necesita de recursos humanos capacitados para aprovechar esas ventajas comparativas.

“San Rafael, Alvear y todo el sur tienen capacidades productivas enormes que hoy están ociosas. Con una macroeconomía que funcione estoy seguro de que estas zonas volverán a ser prósperas como en sus inicios. Estas obras educativas son representativas de ese objetivo”, sostuvo.

La inauguración del Polo Educativo de UGACOOP fue presentada por Cornejo como un ejemplo de su plan de gobierno, que prioriza las funciones sustantivas del Estado: seguridad, educación, salud e infraestructura. Un modelo que, según adelantó, buscará sostener en el tiempo “hasta que la economía nacional acompañe” y permita consolidar el desarrollo de Mendoza en todos sus oasis.