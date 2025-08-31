El Comité de Lactancia Materna de General Alvear llevó adelante este viernes por la tarde una actividad en la Plazoleta Arte Joven, ubicada en Avenida Alvear Oeste y Sarmiento, como cierre de un mes de trabajo destinado a la promoción y concientización sobre esta práctica fundamental para la salud pública.

En el lugar se presentó un panel institucional que refleja el trabajo articulado de las distintas entidades que integran el comité y que sostienen acciones permanentes de apoyo a la lactancia materna en el departamento.

La representante del Área de Municipio Saludable, Celeste Vilches, explicó que las actividades se desarrollaron a lo largo de todo agosto:

“El encuentro de esta tarde en el Espacio de Arte Joven fue el cierre de las acciones realizadas durante el mes, en el marco del apoyo a la lactancia materna. Comenzamos en la primera semana de agosto con la Semana Mundial de la Lactancia Materna y luego continuamos con diferentes propuestas organizadas por el comité departamental, junto a instituciones locales”.

Durante el acto, los jardines maternales municipales realizaron una muestra de los trabajos desarrollados con el acompañamiento de maestras y directoras. Esta propuesta se plasmó en un mural colectivo, que se sumó al mural principal difundido a lo largo del mes como símbolo del compromiso comunitario con la lactancia.

De esta manera, General Alvear cerró un ciclo de actividades que buscó visibilizar la importancia de la lactancia materna, promoviendo su práctica con el apoyo conjunto de instituciones educativas, sanitarias y municipales.