Sebastián Garay se coronó Campeón del torneo que reunió a varios de los mejores jugadores de las ligas Alvearenses.
El pasado viernes se disputó en instalaciones del Polideportivo “Deportistas Alvearenses”, el 2º Abierto del “Agosto Alvearense”, organizado de manera conjunta entre la Escuela Municipal de Ajedrez y la Agrupación Alvearense de Ajedrez.
Campeón invicto, se coronó el reconocido futbolista y ajedrecista, Sebastián Garay, con cinco victorias y un solo empate, ante Juan Sebastián Lieby.
En segundo lugar finalizó el actual Campeón Alvearense, el Maestro Nacional Juan Ignacio Ruíz, con 5 triunfos y una derrota, ante Garay.
En el tercer escalón del podio finalizó Juan Sebastián Lieby, con 4 triunfos, un empate ante Garay y una derrota, ante Ruíz.
Principales Posiciones II Agosto Alvearense 2025:
1º Sebastián Garay 5,5 Pts
2º MN Juan Ignacio Ruíz 5 Pts
3º Juan Sebastián Lieby 4,5 Pts
4º Cristian Orozco 4 Pts
5º Pablo Cornejo 4 Pts
6º Camilo Lieby 3 Pts
7º Sebastián Lieby 3 Pts
8º Faustino Barrera 3 Pts
9º Alejo Mella 3 Pts
10º León Don Picco 3 Pts
Para destacar, el 5º puesto conseguido por uno de los animadores de la Liga Infantil, Pablo Cornejo (Sub 14), el 8º de Faustino Barrera (Sub 8) y el 10º de León Don Picco (Sub 12), jugando entre muchos de los mejores jugadores adultos del departamento.