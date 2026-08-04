El operativo fue coordinado por el CEO y contó con la intervención de la Unidad VANT, que ubicó a la mujer en un descampado.

Tras ser asistida por personal policial, fue trasladada al hospital para recibir atención médica.

La Policía de Mendoza localizó este miércoles a una mujer mayor que era buscada en General Alvear durante un operativo coordinado por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO), en el que resultó determinante la intervención de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT).

La búsqueda se inició luego de que se informara que la mujer había salido durante la mañana del geriátrico donde reside y no había regresado. A partir de esa denuncia, el CEO coordinó el despliegue de los recursos policiales y dispuso la participación de la Unidad VANT, con base operativa en General Alvear.

Con las características físicas y la vestimenta aportadas, los operadores realizaron un rastrillaje aéreo sobre distintos sectores de la ciudad. Durante el operativo, el drone detectó a la mujer en un descampado ubicado al norte de la diagonal Carlos Pellegrini, detrás de una propiedad. Al acercar el equipo aéreo se constató que permanecía tendida en el suelo y que no podía incorporarse por sus propios medios.

Tras el hallazgo, el CEO coordinó el desplazamiento del personal policial que trabajaba en las inmediaciones. Una vez confirmada su identidad, se solicitó una ambulancia y la mujer fue trasladada al hospital local para recibir atención médica.

La intervención puso en valor el trabajo coordinado entre el CEO y la Unidad VANT, que aporta tecnología para fortalecer las tareas de búsqueda de personas, rescates y apoyo a los operativos policiales.

Desde mayo de este año, General Alvear cuenta con una base de la Unidad VANT, incorporada como parte del proceso de modernización tecnológica de la Policía de Mendoza.

La sede permite disponer de drones y personal especializado en el Sur provincial para intervenir en operativos de prevención, búsqueda de personas, rescates e investigaciones, ampliando la capacidad operativa de la fuerza.