En el Polo Educativo Superior de General Alvear, se realizó la Oferta Educativa 2026, una iniciativa organizada por la Cámara Joven.

La actividad reunió a instituciones educativas y de formación superior que presentaron sus propuestas académicas a estudiantes y público en general.

Del acto de apertura participaron el intendente Alejandro Molero; representantes de la Cámara de Comercio y de la Cámara Joven; junto a la subsecretaria de Educación de Mendoza, Claudia Ferrari, además de autoridades departamentales y referentes de las entidades expositoras.