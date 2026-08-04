La ministra Mercedes Rus presentó la iniciativa durante la II Reunión de Presentación de Lineamientos de Seguridad Vial. La campaña forma parte del Plan Integral de Seguridad Vial y busca generar conciencia sobre la importancia de reducir la velocidad y adoptar conductas responsables al conducir, especialmente entre quienes circulan en motocicleta.

El Gobierno de Mendoza lanzó la campaña provincial «Reducí la velocidad. Salvá tu vida», una iniciativa que busca promover una conducción responsable y reforzar la prevención de los siniestros viales mediante mensajes claros sobre el respeto de las velocidades máximas, el uso de los elementos de seguridad y la eliminación de conductas de riesgo al volante.

La campaña fue presentada por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, durante la II Reunión de Presentación de Lineamientos de Seguridad Vial, encuentro en el que se compartieron los resultados del Plan Integral de Seguridad Vial y se anunciaron nuevas herramientas tecnológicas, proyectos legislativos y acciones de prevención que marcarán la próxima etapa de la política vial de Mendoza.

Una campaña basada en datos

La iniciativa surge a partir del análisis de la siniestralidad vial en la provincia y de la evolución del parque de motocicletas.

Actualmente, más del 50 % de las víctimas fatales en siniestros viales involucran a motociclistas, lo que convierte a este grupo en el de mayor vulnerabilidad en la provincia.

Al mismo tiempo, el uso de la motocicleta continúa creciendo. Durante el primer semestre de 2026 se patentaron 13.696 motos en Mendoza, frente a las 11.757 registradas en igual período de 2025, lo que representa un incremento del 16,5 %. Esta tendencia acompaña el crecimiento que registra el mercado a nivel nacional, donde durante 2025 se patentaron más de 650.000 motocicletas cero kilómetro.

Este escenario plantea nuevos desafíos para la seguridad vial y refuerza la necesidad de impulsar acciones de prevención dirigidas especialmente a quienes circulan en este tipo de vehículos.

La velocidad agrava las consecuencias

La campaña pone el foco en uno de los principales factores que incrementan la gravedad de los siniestros viales: la velocidad.

Conducir por encima de los límites permitidos reduce el tiempo disponible para reaccionar ante un imprevisto, aumenta la distancia de frenado, disminuye el campo visual y reduce el control del vehículo. Cuando ocurre un impacto, esas condiciones hacen que las lesiones sean considerablemente más graves.

Si bien la velocidad no siempre es la causa que origina un siniestro, sí es uno de los factores que más influye en la magnitud de sus consecuencias.

Por eso, el mensaje central de la campaña es contundente: «No aceleres tu muerte», acompañado por una invitación concreta a reducir la velocidad para proteger la propia vida y la de quienes comparten la vía pública.

Más controles y más prevención

La campaña forma parte del Plan Integral de Seguridad Vial que lleva adelante el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Desde diciembre de 2023 se reforzaron los controles específicos sobre motocicletas, con operativos orientados a fiscalizar el exceso de velocidad, la conducción temeraria, la alcoholemia, la documentación obligatoria y el uso de elementos de seguridad, como el casco.

Como resultado de estas acciones, los controles sobre motos aumentaron un 40 %, mientras que las retenciones derivadas de infracciones crecieron un 73 %.

Cuatro mensajes para cambiar conductas

La campaña está integrada por una serie de piezas gráficas que buscan instalar hábitos de conducción segura mediante recomendaciones concretas:

Respetá las prioridades de paso. Evitá las distracciones.

Respetá las señales de tránsito. Usá casco.

Respetá las máximas permitidas. No usés el celular mientras manejás.

Respetá las normas de tránsito. Usá cinturón de seguridad.

Cada uno de estos mensajes apunta a recordar que la seguridad vial no depende de una única medida, sino de un conjunto de decisiones que, tomadas a tiempo, pueden evitar lesiones graves y salvar vidas.