El próximo 27 de septiembre, el Predio Ferial de General Alvear será el epicentro de una de las celebraciones más esperadas del año: la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, que contará con más de tres escenarios y una destacada grilla de artistas.

En conferencia de prensa, el intendente Alejandro Molero y la Virreina Nacional de la Vendimia, Sofía Perfumo, destacaron la importancia del evento tanto en lo cultural como en lo económico.

“Venimos trabajando desde el inicio de la gestión para posicionar a General Alvear dentro de la agenda nacional de grandes eventos. Este festival moviliza nuestra economía, genera desarrollo para prestadores de servicios, comercios y toda la comunidad. Ya podemos decir que es un éxito”, expresó Molero.

El jefe comunal remarcó que se trata de un evento para toda la familia, con juegos para niños, espacios gastronómicos y actividades recreativas, además de la variada grilla musical que incluye a Guasones, Los Caligaris, Estelares, Los Tipitos, Natalie Pérez, El Plan de la Mariposa, Gauchito Club, entre otros.

Las entradas se venden a gran ritmo y ya se superaron las expectativas iniciales, con más de 2.000 tickets adquiridos fuera de Mendoza. Además, la capacidad de alojamiento en el departamento se encuentra prácticamente colmada, lo que anticipa un fuerte impacto económico positivo.

“Queremos que sea una fiesta para disfrutar en familia. Los niños hasta 4 años ingresan gratis y en el caso de los residentes de General Alvear, la gratuidad se extiende hasta los 8 años presentando DNI en boletería”, detalló Molero.

Por su parte, Sofía Perfumo subrayó la importancia de que un evento de esta magnitud se realice en el departamento: “Siempre nos toca viajar para ver artistas de este nivel y ahora tenemos la posibilidad de disfrutarlos en Alvear. Es una oportunidad para invitar a amigos, turistas y sentirnos orgullosos de nuestra tierra”.

La organización prevé además un operativo especial de conductor designado, con controles y beneficios para quienes asuman ese rol, en pos de garantizar un desarrollo seguro del festival.

La Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino promete convertirse en un evento de referencia regional, consolidando a General Alvear como un punto de encuentro cultural, turístico y económico en el calendario anual.