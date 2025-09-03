La Municipalidad de General Alvear anunció la realización de un curso gratuito de alambrador, que se dictará los días sábado 13 y domingo 14 de septiembre, de 09:00 a 18:00 horas, en el Multiespacio Bodega Faraón.

La propuesta, de carácter teórico–práctico, está destinada a productores, trabajadores rurales y público en general. Contará con la participación de dos capacitadores provenientes de Buenos Aires, un ingeniero agrónomo y un especialista en alambrado, pertenecientes a la reconocida Escuela de Alambradores.

“El curso surge a pedido del sector productivo privado, que viene reclamando la recuperación de oficios que se están perdiendo, como el alambrador, el reparador de molinos o bombas. El intendente decidió tomar esta demanda y comenzar una serie de capacitaciones, empezando con este primer taller”, explicó en diálogo con FM VIÑAS el director de Innovación, Agricultura, Ganadería y Faena, Agustín Anzorena.

Las inscripciones pueden realizarse en la Dirección de Agricultura o a través del link que la comuna comparte en sus redes sociales. Los cupos son limitados.

Por otro lado, Anzorena recordó a los productores que este viernes vence la primera cuota del Fondo Compensador Agrícola, lo que permitirá acceder a la cobertura del seguro iniciada el pasado 1° de septiembre.

En cuanto al pronóstico, advirtió que la madrugada del viernes podría registrar heladas, con temperaturas estimadas entre 2 y 3 grados bajo cero. “Los productores de durazno, ciruela, almendra y otras especies en floración deben estar atentos y preparados para realizar defensa activa”, señaló.