Con gran participación de jóvenes emprendedores, se desarrolla el primer Congreso CREACTIVÁ, organizado por la Cámara Joven de la Cámara de Comercio de General Alvear, un espacio diseñado para brindar herramientas, inspiración y oportunidades a quienes buscan desarrollarse en el mundo del emprendimiento.

El evento fue inaugurado por Gonzalo Marcolini, presidente de la Cámara Joven, quien destacó el propósito del congreso: “CREACTIVÁ nace del sueño de un equipo de jóvenes que busca enfocarse en la parte emprendedora, construyendo con ideas, acción y compromiso en el presente y el futuro. Este es un espacio donde cada participante encontrará inspiración, herramientas y oportunidades para animarse a crear, emprender y transformar”.

Marcolini enfatizó la importancia de trabajar en equipo, desafiarse y pensar soluciones a problemas regionales, transmitiendo a los asistentes experiencias que faciliten su camino como emprendedores.

A su turno, Ramiro Labay, presidente de la Cámara de Comercio de General Alvear, alentó a los jóvenes a persistir y participar activamente. “No bajen los brazos. Ustedes no solo son el futuro, sino el presente. Este congreso, los talleres y los foros son la base para que cada emprendedor y empresario joven pueda tener las herramientas necesarias para desarrollarse en el futuro”.

El evento contó también con la presencia del Senador Provincial Walther Marcolini, quien resaltó la trayectoria de la Cámara Joven en el fomento del emprendedurismo: “Hace 10 años que la Cámara Joven trabaja en el desarrollo de emprendimientos, formando la mentalidad emprendedora de los chicos en un mundo muy dinámico y donde la innovación está al orden del día. Esperamos que el congreso sea una jornada de mucho éxito y aprendizaje”.

CREACTIVÁ 2025 se consolidó como un foro de aprendizaje y networking para jóvenes del sur mendocino, ofreciendo talleres, intercambio de ideas y oportunidades para impulsar nuevos proyectos y fortalecer el ecosistema emprendedor local.