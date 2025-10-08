El fenómeno afectará principalmente a Malargüe, con ráfagas de hasta 70 km/h. Se espera el ingreso de un frente frío el domingo que traerá descenso térmico y condiciones más estables.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por la ocurrencia de viento Zonda para este viernes 10 de octubre, feriado trasladado por el Día de la Diversidad Cultural. El fenómeno se registrará en distintos sectores de la provincia, con mayor intensidad en el sur mendocino, especialmente en el departamento de Malargüe. Se prevén ráfagas que oscilarán entre los 30 y 70 kilómetros por hora, similares a las del evento ocurrido el fin de semana pasado.

La situación meteorológica estará marcada por la persistencia del viento durante la jornada del viernes y parte del sábado, para luego dar paso al ingreso de un frente frío durante el domingo, que provocará un descenso térmico y mejores condiciones generales.

El pronóstico extendido detalla que este viernes se presentará con cielo algo nublado y temperaturas estables, con una máxima de 30°C y mínima de 14°C. Se anticipan vientos moderados del sector sur y un desmejoramiento hacia la noche en zona cordillerana.

El sábado 11 estará parcialmente nublado y ventoso, con un leve descenso de la temperatura. Se esperan tormentas aisladas y nevadas en la cordillera, con registros térmicos que alcanzarán una máxima de 29°C y una mínima de 14°C.

El domingo 12, día en que se conmemora efectivamente el feriado, ingresará el frente frío. El cielo se mantendrá despejado, con vientos leves del noreste y un marcado descenso térmico: la máxima prevista es de 25°C y la mínima de 10°C. Las condiciones en cordillera se estabilizarán.