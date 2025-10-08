En horas de la madrugada de este jueves, personal de la Policía de Seguridad Vial – Delegación Zona Sur realizó un operativo de control en General Alvear que culminó con la aprehensión de un conductor alcoholizado, según informó la Comisaría 14°.

El hecho ocurrió alrededor de las 03:30 horas, en la intersección de calle Agustín Álvarez y calle F, cuando los efectivos detuvieron la marcha de un vehículo Chevrolet Corsa para efectuar la correspondiente identificación.

Durante el procedimiento, el conductor, identificado como Pablo S. (39), fue sometido al test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 1,67 gramos de alcohol por litro de sangre, más de tres veces el límite legal permitido.

Además, se constató que el infractor no poseía licencia de conducir, motivo por el cual se procedió a su aprehensión, al secuestro del vehículo y a la confección del proceso contravencional correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 67 bis de la Ley Provincial 9099.

Las autoridades recordaron la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol y reiteraron que este tipo de operativos continuarán realizándose en distintos puntos del departamento, con el fin de garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes.