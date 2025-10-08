En diálogo con FM VIÑAS, la concejal Gisella Bello informó sobre la presentación de un proyecto para la construcción de una ciclovía en la zona del nuevo puente rural, con el objetivo de mejorar la seguridad vial de los vecinos y estudiantes que circulan diariamente por ese sector.

Bello explicó que la iniciativa surgió a partir de los reclamos de los vecinos de la zona, quienes manifestaron su preocupación por la intensa circulación de camiones que transitan por el desvío, especialmente durante los horarios escolares.

“Cuando se construyó el puente, los vecinos también nos pidieron una ciclovía. Por ese camino va a pasar el desvío de carga pesada y muchos chicos van en bicicleta a la escuela Luis Ponce, como ocurre en muchas zonas rurales. La preocupación principal era la seguridad de esos niños”, comentó la edil.

El proyecto ya ingresó al Concejo Deliberante y tomó estado parlamentario, por lo que será tratado durante la semana en la Comisión de Obras Públicas.

Consultada sobre la viabilidad técnica, Bello señaló que la obra depende de Vialidad Provincial, y que ya dialogó con el consejero Leonardo Viñolo, quien confirmó que existe factibilidad para concretarla. “El nuevo puente ya fue diseñado con un espacio lateral para la futura ciclovía. La posibilidad técnica está, ahora falta incluir el presupuesto. Voy a volver a solicitar que se contemple para el ejercicio del próximo año”, adelantó.

La concejal destacó que el corredor no solo beneficiaría a los estudiantes de las Escuela Nº 1-140 Maestro Luis Raimundo Ponce, Escuela de Agricultura – UNCuyo, Escuela Nº 4-179 El Ceibo, sino también a trabajadores rurales y vecinos que se trasladan hacia la ciudad.

“Es un trayecto con mucha circulación de gente. La ciclovía no solo aportaría seguridad a los niños que van a la escuela, sino también a quienes se dirigen al trabajo o realizan actividades en la zona rural”, concluyó Bello.