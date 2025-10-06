Este martes se llevó a cabo una jornada de formación destinada a enfermeros y enfermeras profesionales, enfocada en brindar herramientas para el abordaje integral de la salud mental dentro del ámbito hospitalario.

La capacitación, titulada “La enfermería con herramientas en salud mental marca la diferencia”, estuvo a cargo del equipo de formación de la Dirección de Salud Mental y Consumos Problemáticos del Ministerio de Salud de Mendoza, con la disertación del licenciado Héctor Oviedo y la licenciada Patricia Barbarán, quienes estuvieron acompañados por su equipo técnico.

Durante la jornada se abordaron estrategias para fortalecer el rol del personal de enfermería en la detección temprana, el acompañamiento y la contención de pacientes con problemáticas de salud mental, promoviendo un enfoque interdisciplinario y humano.

Desde el Hospital Enfermeros Argentinos destacaron la importancia de continuar impulsando instancias de capacitación continua, que permitan a los profesionales de la salud brindar una atención cada vez más humana, empática y comprometida con las necesidades de la comunidad.