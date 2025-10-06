El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de General Alvear anunció la realización del Debate Público de Candidatos a Concejales, en el marco de las Elecciones Legislativas Municipales 2025.

El evento se llevará a cabo el jueves 16 de octubre a las 21:00 horas, en el recinto de sesiones del HCD, con el objetivo de promover la transparencia, pluralidad y equidad en la exposición de las propuestas electorales.

Participantes

El debate contará con la presencia de un solo candidato por cada fuerza política oficializada, acompañado por un representante. Las agrupaciones confirmadas son:

Fuerza Justicialista Mendoza Frente Verde Frente de Izquierda y de los Trabajadores Frente Libertario Demócrata Alianza Provincias Unidas Defendamos Mendoza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza Partido de los Jubilados

Moderadores y dinámica

La moderación estará a cargo de cuatro periodistas reconocidos del departamento, provenientes de medios de radio y televisión. Serán responsables de la conducción del debate, del cumplimiento de los tiempos y de mantener el orden durante las intervenciones.

Cada candidato dispondrá de un minuto por bloque temático y de un derecho a réplica de hasta 45 segundos en caso de considerarse aludido. No se permitirá la interrupción entre candidatos ni la superposición de voces.

Temáticas y desarrollo

Los ejes temáticos definidos son seis:

Obras y Servicios Públicos Ambiente Seguridad Salud Educación Desarrollo Departamental

El orden de los temas y de exposición de los candidatos será sorteado el miércoles 15 de octubre a las 9:00 horas en el recinto del HCD.

Comportamiento y cierre

El reglamento establece normas estrictas de conducta: estarán prohibidos los insultos, agravios personales o expresiones discriminatorias. Los candidatos solo podrán utilizar apuntes en hojas, sin dispositivos electrónicos ni materiales gráficos. Cada participante contará además con un minuto final para dirigirse libremente al electorado.

Transmisión y acceso público

El debate será transmitido oficialmente por el Honorable Concejo Deliberante de General Alvear, y la señal estará disponible para todos los medios de comunicación que deseen retransmitirlo, tanto en simultáneo como en diferido.

Asimismo, el debate completo quedará disponible en las plataformas digitales oficiales del HCD.