En diálogo con FM VIÑAS, el presidente de la Cámara de Comercio de General Alvear, Ramiro Labay, anunció la realización de la Asamblea General Ordinaria de la institución, que se llevará a cabo el próximo 20 de octubre. En esta oportunidad, se procederá a la renovación parcial de autoridades de la comisión directiva y, además, se producirá el cambio de presidente, un hecho significativo dentro de los 92 años de trayectoria ininterrumpida de la entidad.

“Ya está consensuado quién será el próximo presidente. Es una persona en la que confío mucho, y no solo yo, sino toda la comisión”, destacó Labay, quien transita los últimos días de su gestión. “Estos dos años han sido de mucho orgullo, con un gran equipo humano que trabaja de manera desinteresada. Quisimos fortalecer ese grupo y dejar una base sólida para la continuidad institucional”, agregó.

El dirigente también reflexionó sobre su gestión, subrayando la importancia de la articulación entre el sector privado y el público: “Pudimos marcar pautas a los distintos niveles del Estado sobre las necesidades del sector productivo y hacia dónde deberían orientarse las políticas. Siempre quedan cosas por hacer, pero el balance es positivo”. Entre las acciones destacadas mencionó la lucha antigranizo, cuya implementación en el sur provincial surgió de gestiones impulsadas por la Cámara alvearense en conjunto con municipios e industriales.

Labay adelantó además que, el 14 de noviembre, se realizará la tradicional Cena Aniversario de la institución, que este año combinará un formato “sunset” y cena formal. El evento se desarrollará en el Salón Fernández, con un primer espacio al aire libre para el encuentro social, seguido de la cena donde se distinguirá a empresarios destacados de los distintos rubros —industria, agricultura, ganadería, comercio y servicios—.

El presidente también valoró el trabajo conjunto con las Cámaras de San Rafael y Malargüe, con quienes se avanza en la creación de una Federación de Cámaras del Sur, destinada a fortalecer la representación regional ante organismos provinciales y nacionales. Finalmente, destacó la apertura institucional hacia el diálogo político: “Recibimos a los principales candidatos a legisladores nacionales y provinciales. Creemos necesario que el sector público venga a presentar sus propuestas y que podamos intercambiar visiones sobre lo que necesita el sector privado para seguir creciendo”.