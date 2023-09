Alejandro Molero, presidente de Iscamen y presidente de la UCR cuenta sus días adentrándonos a las ultimas semanas de campaña de cara a la elecciones municipales en nuestro departamento

El candidato a Intendente de General Alvear en dialogo con FM VIÑAS, aseguró que en lo personal le gusta recorrer el departamento. «Es la manera en la que conocemos el pedido de cada vecino, esta campaña se ha caracterizado por esto».

Molero expresó lo que ve en en la calle «La gente lo primero que manifiesta es tristeza, enojo, desesperanza, siente que independientemente del partido político que gobierne, la situación no va a cambiar».

«La democracia tiene una enorme deuda pendiente con la ciudadanía, Alfonsín devolvía la democracia al país con un 6% de pobreza y 40 años después, superamos, en algunos lugares, las mediciones con mas de 50% de pobreza. Con ese solo indicador la política le ha fallado en todos los aspectos».

Además, habló del sistema de salud a nivel local, alegando que no esta funcionando bien, considera ilógico que una persona tenga que presentarse al hospital a las 5 de la mañana para poder conseguir un turno, asimismo no lo consiguen y tienen que volver al otro día. «Los vecinos reclaman oportunidades, reconocen el trabajo que se ha hecho, el avance. Reconocen que General Alvear tiene un rumbo y que a través a la gestión de Walter Marcolini, marcar esas políticas de estado. Si no nos toca a nosotros, nadie se va a animar a modificar, el desarrollo de la educación, el avance hacia la ciencia, la técnica, el proyecto UGACOP. Son varios los ejes que se han convertido en políticas de estado, pero los vecinos nos piden la otra parte, la de un gobierno que sea cercano, que este presente en cada uno de los lugares, por eso nuestra propuesta es que un día a la semana vamos a estar en la delegación de Bowen y en cada lugar, llegando 8 am y retirándose a las 11 pm cuando haya atendido al último vecino»

Molero comentó que hay que acompañar al vecino, hay que tener empatía y contención, «este proceso puede ser mejor si generamos ese contacto permanente con los vecinos»