Walter Marcolini, Juan Manuel Ojeda, el candidato a intendente Abel Freidemberg y Hebe Casado apuntalaron a los precandidatos del cuatro distrito de la lista que encabeza Alfredo Cornejo.

El primero en tomar la palabra fue el intendente de General Alvear, Walther Marcolini quién destacó la importancia de continuar con el trabajo que viene haciendo el radicalismo en la provincia desde hace algún tiempo. “Hay un equipo de trabajo, una visión, un objetivo. Queremos acompañar a Alfredo Cornejo y a Hebe Casado. Estamos trabajando en una agenda muy rica en el sur. Vamos a luchar por Portezuelo y el trasvase del río Grande al Atuel”, expresó Marcolini.

Luego continuó el malargüino Juan Manuel Ojeda. El intendente del departamento más sureño le puso valor a la presecia y participación de Hebe Casado como medica. dirigente y mujer. “Es importante que defendamos el sur en la Legislatura. Tenemos todo para desarrollarnos. Necesitamos seguir trabajando con el gobierno provincial y la ayuda del Gobierno Nacional, que nos atiendan el teléfono”, manifestó.

En tercer lugar fue Casado quien tomo la palabra y destacó la labor de Marcolini y Ojeda. «Juan Manuel y también Walter, ambos están pensando siempre en más, no solamente en el corto plazo, no sólo en la placita bonita. Están pensando siempre en progreso, en desarrollo, en trabajo, en darle dignidad a cada uno de los ciudadanos que viven en sus departamentos. Entonces yo veo con envidia qué es lo que hacen ellos, qué no se hace acá en San Rafael y qué no se ha hecho en 20 años. Entonces queremos que San Rafael también sea parte de ese cambio», expuso la precandidata a vicegobernadra.

Abel Freidemberg también se refirió a la importancia de continuar con el cambio que inició Alfredo Cornejo en 2015. «Tanto Walter, tanto Juan Manuel, han hecho un diagnóstico, hablaron de geopolítica con una visión realmente superadora, pensando en el desarrollo y la generación de trabajo genuino. Ahora es el turno de aplicar ese estudio en San Rafael. Hay un equipo que trabaja por defender a los casi 300.000 habitantes que tenemos en el sur para potenciar a Mendoza y por qué no a Argentina, por eso seguiremos trabajando siempre incansablemente y con un gran equipo que respalda y hace que un liderazgo sea mucho más fácil de llevar», concluyó el candidato a intendente de San Rafael.

Vallejos, G.