En la madrugada de este miércoles, alrededor de las 00:55 horas, se denunció el robo de una bicicleta en una vivienda ubicada en Aristóbulo del Valle al 200.

Según la información policial, la víctima, una mujer de 31 años identificada como G.B., había llegado al domicilio de su pareja y dejó su bicicleta rodado 29, color rojo con letras negras, apoyada en la churrasquera del lugar, sin medidas de seguridad. Al poco tiempo, constató que el rodado había sido sustraído.

El Ayudante Fiscal, Dr. Fiochetto, dispuso las medidas de rigor para la investigación, mientras personal policial trabaja para dar con el paradero de la bicicleta y el autor del hecho.