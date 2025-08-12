Bajo el lema “Donde la pasión se hace historia”, en la tarde noche del martes, y en el marco del 111° Aniversario de General Alvear, se dio inicio oficialmente a las 60° Olimpiadas de la Escuela de Agricultura, un evento que combina tradición, deporte y amistad.

La ceremonia inaugural marcó el punto de partida para las competencias, que se desarrollarán hasta el próximo domingo 17, reuniendo a estudiantes y delegaciones en jornadas de intensa actividad deportiva y camaradería.

Como es tradición, el Concejo Deliberante realizó la entrega de la Copa de la Amistad y el Deporte, un reconocimiento que distingue no solo al equipo con mejor desempeño deportivo, sino también al que encarne el verdadero espíritu de equipo. Además, se presentó la Copa Challenger, que se otorga exclusivamente por méritos deportivos.

En el acto estuvieron presentes el Sr. Intendente Alejandro Molero, la vicegobernadora Hebe Casado, miembros del Honorable Concejo Deliberante de General Alvear, la Rectora de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) Esther Sánchez, la Reina Nacional y la Virreina Nacional de la Vendimia, Alejandrina Funes y Sofía Perfumo; y demás funcionarios que acompañaron a los alumnos organizadores de las 60° Olimpiadas de la Escuela de Agricultura.

Las Olimpiadas de la Escuela de Agricultura, con seis décadas de historia, se han consolidado como un hito en el calendario escolar y comunitario, fortaleciendo lazos entre generaciones y promoviendo valores que trascienden las canchas.

«Que el fuego que hoy llevas te recuerde siempre que eres parte de algo más grande, la historia de estas Olimpiadas, la historia que cumple 60 años, la historia que escribimos juntos».

Más información y cronograma de actividades en: olimpiadasea.net.ar