El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Producción, anunció la licitación de un seguro agrícola para cubrir riesgos derivados de eventos climáticos de carácter catastrófico, en particular granizo y heladas tardías o primaverales que afecten cultivos bajo riego en los oasis productivos de la provincia.

El reaseguro está destinado a productores cuyas propiedades no superen las treinta hectáreas cultivadas y que resulten compensables según los reglamentos del Fondo Compensador Agrícola (FCA). Comenzará a operar una vez se supere el desembolso total estimado del FCA, que asciende a $8.800.000.000.

La cobertura será de exceso de pérdida (Stop Loss), preservando la sostenibilidad operativa y financiera del FCA frente a daños extremos. Comprenderá una superficie total de veinticuatro mil novecientas ochenta y nueve hectáreas, según el Registro del Uso de la Tierra (RUT).

Recepción de ofertas

Las propuestas deberán presentarse en forma presencial en Mendoza Fiduciaria (Montevideo 456, Ciudad de Mendoza) hasta el jueves 28 de agosto, a las 12. Ese mismo día, al mediodía, se abrirán los sobres para verificar el cumplimiento de los requisitos.

Reglamento y requisitos

El reglamento se encuentra disponible de forma gratuita en el portal de Mendoza Fiduciaria y consta de dos documentos: uno con la reglamentación general y otro con las condiciones particulares.

Los oferentes deberán cotizar:

Cobertura contra daños por granizo y/o heladas tardías o primaverales en vid y/o frutales asegurados.

Servicio de relevamiento, peritaje y auditorías de daños en cultivos asegurados y no asegurados.

Propuesta opcional alternativa.

Consultas e informes

Las aclaraciones sobre pliegos o aspectos técnicos podrán solicitarse a la Comisión de Evaluación en la Dirección de Contingencias Climáticas hasta cinco días antes de la apertura de sobres, con respuesta hasta dos días antes del acto. Consultas por correo electrónico a [email protected] o al teléfono 261 3854270 internos 266 y 264.