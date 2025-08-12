En el marco de la inauguración de las 60° Olimpiadas de la Escuela de Agricultura, la Municipalidad de General Alvear y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) firmaron un convenio específico para la implementación de la Séptima Cohorte del Ciclo de Licenciatura en Negocios Regionales, dictado por la Facultad de Ciencias Económicas, en el marco del Programa de Territorialización de la Coordinación de Desarrollo Territorial de la UNCuyo.

El acuerdo establece que la Facultad de Ciencias Económicas y el Instituto Tecnológico Universitario (ITU) coordinarán las acciones previstas, bajo supervisión de la Coordinación de Desarrollo Territorial, perteneciente al área de Vinculación y Transferencia Tecnológica del Vicerrectorado. Las clases se dictarán en la sede del ITU en General Alvear, ubicada en Chapeaurouge 163.

El ITU garantizará las condiciones de higiene y seguridad para los estudiantes, mientras que la Municipalidad se compromete a colaborar en la implementación y difusión de la propuesta académica.

Después de la firma, el intendente Alejandro Molero destacó la continuidad de la carrera en el departamento: “es un orgullo que la séptima cohorte de la Licenciatura en Negocios Regionales vuelva a dictarse en General Alvear. Es una carrera exitosa, con buena adhesión, que amplía la oferta educativa local y fortalece el desarrollo de la educación superior. Próximamente inauguraremos el campus educativo, que también estará a disposición de la universidad para nuevas iniciativas académicas”, afirmó.

Por su parte, la rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez, subrayó la importancia de la propuesta para la región: “esta licenciatura es una forma en que la universidad responde a las necesidades de la sociedad, formando profesionales que gestionen negocios con calidad académica y compromiso social. Celebramos poder continuar dictándola en General Alvear, cumpliendo un proyecto que venimos trabajando junto al municipio desde hace tiempo”.

La firma de este convenio ratifica el vínculo institucional entre el municipio alvearense y la UNCuyo, orientado a ampliar el acceso a la educación universitaria pública y gratuita en el sur mendocino.