En diálogo con FM VIÑAS, el Subdelegado de Aguas del Río Atuel, Santiago del Río, destacó el inicio de una serie de capacitaciones técnicas sobre eficiencia de riego intrafinca, que tuvo lugar este lunes con la participación de más de un centenar de productores de la región.

“Fue la primera capacitación técnica, con una concurrencia muy buena. El próximo lunes habrá dos charlas teóricas y, dentro de 15 días, se realizará la visita a CAMP, en el marco de un programa de asistencia técnica y financiera”, explicó Del Río.

Durante la jornada también se presentaron las líneas de financiamiento que ofrece el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para la incorporación de tecnologías de riego. Entre los beneficios se destacó una tasa bonificada del 21% para quienes realicen el curso, con plazos de devolución de hasta 5 años.

“Hoy el sector agrícola atraviesa años complicados en cuanto a rentabilidad, y son pocos los entes que prestan dinero a esas tasas. Es una oportunidad interesante para que cada productor evalúe su posibilidad de inversión”, señaló el Subdelegado.

Del Río subrayó que la incorporación de tecnologías no solo contribuye a mejorar la eficiencia del uso del agua, sino que también incrementa la productividad, asegurando protección contra heladas y optimizando el riego. “Todos los años se incrementa la cantidad de parcelas que incorporan sistemas de riego moderno, lo que permite mejores rendimientos y mayor eficiencia en el manejo del recurso”, precisó.

En cuanto a la disponibilidad de agua para la próxima temporada, el funcionario advirtió que el panorama es menos alentador que en años anteriores: “Estamos en alrededor de un 50% de precipitaciones en la cordillera, lo que significa que habrá bastante menos cantidad de agua. Por eso ya se está trabajando con seccionados y medidas de ahorro para poder afrontar los meses de mayor demanda”.