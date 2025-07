En diálogo con FM VIÑAS, la diputada provincial Roxana Escudero (PJ) abordó la presentación de un proyecto de ley que busca garantizar la desconexión digital de los docentes fuera del horario laboral.

Escudero explicó que el proyecto de ley fue presentado en los primeros días de julio y se encuentra a la espera de tomar estado parlamentario. El objetivo principal es proteger el tiempo de descanso de los docentes una vez finalizada su jornada laboral. “Hemos charlado con muchos docentes y ellos nos planteaban esta problemática actual que creo que la tienen todos: la desconexión digital después del horario laboral. Ellos también tienen derecho a su vida familiar y a su privacidad, tal como lo garantiza la Constitución Nacional”, afirmó.

La propuesta establece que, a partir de las 13:00 horas para el turno mañana y de las 18:00 horas para el turno tarde, los docentes no estarían obligados a responder mensajes, llamadas o consultas por redes sociales vinculadas al ámbito escolar. “Los padres deben asistir al colegio en el horario correspondiente. No puede ser que se les escriba a los docentes a las 10 de la noche por WhatsApp porque el hijo no copió la tarea”, expresó.

Escudero remarcó que esta iniciativa busca visibilizar la sobrecarga laboral que enfrentan los docentes, quienes muchas veces deben usar recursos propios para tareas escolares como impresiones, planificación y corrección de trabajos, sin recibir remuneración adicional por ello.

Asimismo, aclaró que la desconexión digital está pensada exclusivamente para los docentes, excluyendo a directivos y personal administrativo, y contempla excepciones en casos de emergencias, como problemas climáticos o de infraestructura escolar.

LA INTERNA DEL PJ

Por otro lado, Escudero no ocultó su malestar por la situación interna del Partido Justicialista. “Estoy muy preocupada porque no hubo consenso como se decía al principio. Pensé que íbamos a estar más unidos, pero no es así. Los militantes están enojados, no se acercan al partido y eso es responsabilidad de todos, incluida yo”, señaló.

Criticó la falta de convocatoria a las reuniones del PJ, tanto en General Alvear como en Mendoza, y expresó su descontento por no haber sido consultada ni convocada, pese a su rol como diputada provincial. “Debería haber sido convocada, al igual que mi marido (Claudio Vazquez), quien fue ganador de la interna”, sostuvo.

Finalmente, la legisladora mendocina hizo un llamado a la reflexión y al trabajo conjunto, tanto en el ámbito político como en el educativo: “Necesitamos más empatía con los docentes y más unidad dentro del partido. Nos falta mucho camino por recorrer en ambos sentidos”.