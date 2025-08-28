Una mujer de 45 años fue víctima de un robo en la noche del jueves en General Alvear, cuando delincuentes sustrajeron varios elementos de su automóvil.

El hecho ocurrió cerca de las 23:50 en calle Buenos Aires. Según la información policial, la víctima, identificada como M.C.D., había dejado su Fiat Argo estacionado con medidas de seguridad mientras ingresaba a cenar en un restaurante de la zona.

Al regresar, constató que personas desconocidas habían roto una de las ventanillas del vehículo y se habían llevado una mochila de color natural, una billetera con documentación, un par de lentes recetados y un juego de llaves.

La novedad fue judicializada con intervención del ayudante fiscal, quien ordenó las medidas de rigor para la investigación del hecho.