IMPUTARON AL PRESUNTO FEMICIDA DE LA DOCENTE ROCÍO COLLADO: ARRIESGA PRISIÓN PERPETUA

El imputado recibió la notificación esta tarde luego de ser dado de alta en el hospital Schestacow, de San Rafael, donde permanecía internado desde el martes pasado.

Yunes había sido detenido el martes, el día del asesinato de Collado, en un visible estado de alteración, posiblemente inducido por el consumo de estupefacientes, según informaron fuentes policiales.

Con esta imputación formal, Yunes será trasladado a un penal mientras la fiscalía tramita el pedido de prisión preventiva. En paralelo se aguardan los resultados finales de la necropsia del Cuerpo Médico Forense y de las evidencias recolectadas por la Policía Científica en el lugar del hecho.

Las pericias indicaron que Rocío Collado murió por asfixia

De acuerdo con la información preliminar de los estudios al cadáver, Rocío Collado murió por asfixia.

El primer indicio para señalarlo como sospechoso fueron las manchas de sangre que encontró la Policía en el pantalón de Yunes al momento de detenerlo.

Según una de las versiones que se conocieron, fueron los propios padres del acusado quienes alertaron sobre su comportamiento. Les llamó la atención que había salido con Rocío pero regresado sin ella, además de su evidente estado de alteración.

Cuando le preguntaron repetidamente dónde estaba la mujer, solo respondía con incoherencias.

El cuerpo fue encontrado en su vehículo estacionado en calle Izuel 840, en una zona residencial de San Rafael. Rocío Collado era muy querida en la comunidad educativa local, donde se desempeñaba como profesora de Lengua y Literatura.