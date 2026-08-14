El operativo de cargas tendrá cinco días de circulación diferenciada. Este martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto, los camiones podrán avanzar desde Argentina hacia Chile hasta Guardia Vieja, mientras que el viernes 21 y sábado 22 se invertirá el sentido para permitir el ingreso de los transportistas que están del lado chileno hasta Uspallata.

La organización responde a la enorme cantidad de vehículos que quedaron acumulados durante las semanas de cierre. Si las condiciones climáticas acompañan y los trámites administrativos se desarrollan sin inconvenientes, las autoridades estiman que unos 3.000 camiones podrían cruzar hacia Chile durante los primeros tres días.

El frío y el estado de la ruta, dos factores a tener en cuenta

Quienes circulen por alta montaña deberán prestar especial atención a las condiciones de la ruta. El comisario Pablo Quiroga, jefe de la Policía Departamental del Corredor Internacional, explicó a MDZ que durante las primeras horas de la mañana y por la tarde las bajas temperaturas pueden provocar que el camino se congele.

Este martes, las temperaturas informadas muestran las condiciones que todavía presenta la cordillera: Uspallata registra -3°, Punta de Vacas -9°, Puente del Inca -12° y Las Cuevas -13°. Por eso, aunque el tránsito de cargas ya fue habilitado, la portación de cadenas continúa siendo obligatoria.

La reapertura también estará acompañada por un operativo especial para mantener el tránsito ordenado. La Policía de Mendoza, Gendarmería, la Guardia Urbana Municipal, Policía Vial, Bomberos y otros organismos tendrán distintos puntos de control para evitar inconvenientes durante el ascenso de los camiones.

Más de 1.300 camiones esperan para cruzar

El volumen de vehículos acumulados es uno de los principales desafíos de esta reapertura. Al momento de organizar el operativo había más de 1.300 camiones estacionados en distintos puntos de Mendoza, además de otras unidades que permanecían en galpones de empresas de transporte.

La distribución incluye 580 camiones en Uspallata, 220 en Eloy Guerrero, 100 en la Axion, 120 en Cáceres, 140 sobre la Ruta 7, 27 en Las Catitas, 10 en La Paz, 40 en La Dormida y 22 en Desaguadero. A esto se suman los vehículos que comenzaron a movilizarse desde distintos depósitos para incorporarse al operativo.

Durante las primeras horas, unos 250 camiones que llevan alrededor de 30 días varados comenzarán a salir desde el pulmón del Área de Control Integrado. La idea es que asciendan hacia alta montaña en tandas para mantener el tránsito ordenado y evitar una saturación de la Ruta 7.

Para el turismo, la situación es diferente: no está habilitado el cruce internacional para vehículos particulares y el tránsito interno en alta montaña quedó restringido hasta Uspallata. Además, el Paso Pehuenche continúa cerrado, por lo que actualmente no funciona como alternativa para quienes necesitan cruzar desde Mendoza hacia Chile.

También hay camiones esperando del otro lado