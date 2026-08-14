La Municipalidad de General Alvear, organiza una nueva edición de los festejos por el Día del Niño. La actividad se realizará el domingo 23 de agosto, de 15 a 19 horas, en el Polideportivo Deportistas Alvearenses.

La jornada contará con actividades adaptadas a las distintas edades. El predio estará sectorizado con diez estaciones de juegos tradicionales en la pista de atletismo, donde los participantes podrán disfrutar diferentes alternativas recreativas.

La directora de Familia, Gabriela Arzelán, destacó el trabajo conjunto que permite llevar adelante esta celebración: “queremos invitar a toda la familia de General Alvear a este gran festejo. Es el tercer año consecutivo que lo organizamos y nuevamente contamos con el acompañamiento de distintas áreas municipales para que sea una verdadera fiesta para nuestros niños y sus familias”.

La temática elegida para esta edición será el circo, por lo que se invita a los asistentes a concurrir con disfraces. Además, habrá maquillaje artístico, intervenciones en vivo y actividades especialmente ambientadas para la ocasión.

Cada niño que participe de los juegos recibirá un número para el sorteo de cinco bicicletas y otros premios que se entregarán durante el cierre de la jornada. También se compartirá una merienda con chocolate caliente y tortitas.

El cierre estará a cargo de “Circo Panchito”, compañía mendocina que ofrecerá un show para toda la familia con un trío de saltos acrobáticos en minitramp, malabares con fuego, hula hula, trío de acrobacias en monociclos, humor y participación del público.

La propuesta forma parte del trabajo que llevan adelante las distintas áreas municipales para generar espacios de encuentro y recreación para las familias, con una celebración que reunirá actividades deportivas, juegos, espectáculos y propuestas pensadas especialmente para las infancias.