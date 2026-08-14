La propuesta busca generar conciencia sobre la importancia del Río Atuel y la situación que atraviesa su cuenca, la actividad contará con la presencia del creador del documental, Pierre Heistein.

En el marco de distintas acciones que se llevan adelante en Mendoza en defensa del agua, esta semana se presentará en General Alvear un documental dedicado al Río Atuel y su importancia para los territorios y las comunidades que dependen de él.

La actividad tendrá lugar este jueves 20 de agosto a las 19:00 h en Pierola 923, mientras que el viernes 21 de agosto la proyección llegará a Bowen, a las 20:00 h, en el Salón de COSPAC.

Según explicó Miguel Rodríguez en díalogo con FM VIÑAS referente de la Ley 7722, el objetivo principal es que la comunidad pueda conocer el río desde su nacimiento, dimensionar su magnitud y comprender la importancia que tiene para toda la región: ‘necesitamos que la gente conozca el río, conozca desde su inicio el río y vea la inmensidad que tiene’, señaló al referirse a la propuesta.

El documental fue realizado por Pierre Heistein, quien reside en San Rafael y estará presente durante las actividades en el departamento, la producción forma parte de una iniciativa que reúne distintas expresiones audiovisuales vinculadas con la defensa del agua y la protección de los recursos naturales en diferentes puntos de la provincia.

Durante la presentación también se hará referencia a otras problemáticas relacionadas con la explotación de recursos naturales: ‘se abordará la explotación del litio en el norte del país y la preocupación existente en Mendoza por posibles proyectos vinculados a este mineral, particularmente en la zona de Salinas del Diamante’, comentó Rodríguez.