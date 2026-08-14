La llegada de nuevas conexiones de gas natural a General Alvear representa un cambio significativo en la calidad de vida de las familias beneficiarias. Así lo expresó Nancy Bravo, una de las vecinas que recientemente pudo acceder al servicio.

El intendente Alejandro Molero visitó la vivienda y Nancy pudo compartir su experiencia y agradecer el acompañamiento.

“Nos ha cambiado la vida. Hoy en día la casa está súper calentita. Antes nos calefaccionábamos con garrafa y la parte de las habitaciones era una heladera”, contó Nancy, quien destacó también los cambios en la rutina familiar. También remarcó el impacto económico de la conexión: “Las garrafas no están a un precio muy accesible y tener gas significa olvidarte de tener que comprar una garrafa. A mí me pasaba que me quedaba sin gas todos los domingos”.

“Es fácil y accesible, así que los invito a que se conecten al gas”, afirmó. Explicó que el proceso comienza en Ecogas y requiere la intervención de un gasista matriculado, quien se encarga de realizar el plano y acompañar la presentación de la documentación correspondiente.

Las nuevas conexiones representan así no solo la incorporación de un servicio esencial, sino también una mejora concreta en el bienestar, la economía y las rutinas de las familias de General Alvear.