He tomado conocimiento de las condiciones establecidas para la adhesión al Fondo Compensador Agrícola durante la temporada 2026/2027 y, particularmente, del criterio que impide el ingreso de aquellos productores que hayan recibido indemnizaciones en tres o más oportunidades durante las últimas cinco temporadas.

Este criterio nos preocupa especialmente porque puede afectar a una importante cantidad de productores de General Alvear, precisamente por la recurrencia con la que nuestro departamento ha sido afectado por contingencias climáticas en los últimos años.

Desde el Municipio voy a solicitar formalmente que esta condición sea revisada. Entendemos que haber sufrido reiteradamente las consecuencias del granizo o las heladas no debería transformarse en un impedimento para acceder a una herramienta creada justamente para acompañar al productor frente a estas contingencias.

También solicitaré a los legisladores que representan a General Alvear que hagan llegar este planteo a través de las cámaras de Diputados y Senadores y acompañen las gestiones ante el Ministerio de Producción para que este criterio pueda ser revisado y corregido.

Siempre voy a estar del lado de nuestros productores, defendiendo la producción, el trabajo y el desarrollo de #GeneralAlvear.