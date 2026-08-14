El Gobierno de Mendoza actualizó este martes el valor de la Unidad Fija (UF), que pasó de $500 a $600, que se toma como referencia para determinar las multas de tránsito.

El Ejecutivo enmarcó el incremento dentro del Plan Integral de Seguridad Vial.

El Ministerio de Seguridad y Justicia ajustó el valor de la UF prevista en el artículo 85 de la Ley de Tránsito 9024 y en el artículo 28, punto 6, del Anexo Tasas de la Ley 9680.

Montos de las multas en la provincia de Mendoza

Con esta actualización, los valores de las sanciones por incumplir normas de tránsito quedaron de la siguiente manera:

Faltas leves (100 Unidades Fijas): $60.000. Si el pago se realiza dentro de los tres días posteriores a la fecha de la infracción, se aplica un descuento del 40%, por lo que el monto a abonar queda en $36.000.

(100 Unidades Fijas): $60.000. Si el pago se realiza dentro de los tres días posteriores a la fecha de la infracción, se aplica un descuento del 40%, por lo que el monto a abonar queda en $36.000. Faltas graves (700 UF): $420.000.

(700 UF): $420.000. Faltas gravísimas (1000 UF): $600.000.

(1000 UF): $600.000. Concurso (1500 UF): $900.000. Si el pago se efectúa dentro de los tres días posteriores a la fecha de la infracción, se aplica el descuento del 40% y el monto queda en $540.000.

Sanciones para conductores alcoholizados

Dentro de la escala de sanciones, las infracciones vinculadas con la alcoholemia tienen valores diferenciados de acuerdo con la graduación registrada:

Alcoholemia: hasta 0,99 grs. (3000 a 6000 UF): de $1.800.000 a $3.600.000 / superior a 1gr. (4000 A 11000 UF): de $2.400.000 a $6.600.000.