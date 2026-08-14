Este miércoles comenzará en General Alvear la entrega de forestales correspondiente a la campaña impulsada por el área de Gestión Ambiental.

En diálogo con FM VIÑAS, Denis Rabanal, dio detalles del cronograma que se llevará adelante: ‘la primera jornada se desarrollará de 09:00 a 12:00 h en el vivero de la Subsecretaría de Ambiente, ubicado en calle 7 donde también funciona la base de los brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego, mientras que la entrega continuará el 24 de agosto en Carmensa y 27 de agosto en Bowen’, destacó.

En esta primera etapa los ejemplares están destinados exclusivamente a las personas que realizaron la inscripción previa que permaneció abierta durante aproximadamente 45 días entre julio y mediados de agosto.

Una de las principales novedades de este año es que la entrega gratuita de forestales se realizará mediante un sistema de intercambio por residuos reciclables: ‘por cada planta los vecinos deberán entregar un kilo de materiales reciclables que pueden ser botellas de vidrio o plástico, cartón y aluminio’, comentó Rabanal.

En el caso de las estacas de álamos que se entregan en paquetes de 200 unidades el intercambio será de tres kilos de residuos reciclables por cada paquete.

Los materiales recolectados serán trasladados posteriormente a la planta de residuos para su procesamiento y recuperación por parte de la cooperativa Anuley Suyai.

Cronograma de entregas

Miércoles 19 de agosto: vivero de Recursos Naturales, calle 7, de 09:00 a 12:00 h.

Lunes 24 de agosto: polideportivo de Carmensa, de 09:00 a 12:00 h.

Jueves 27 de agosto: delegación de Bowen, de 09:00 a 12:00 h.