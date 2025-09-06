La Municipalidad de General Alvear informó que ya se encuentra habilitado el puente de Calle 7, en el tramo comprendido entre Ruta 188 y Calle G. De todos modos, se continúan realizando trabajos de señalización y limpieza en la zona, por lo que se solicita a los conductores circular con precaución.

Este puente fue objeto de numerosos reclamos y gestiones a lo largo de los últimos meses. En diciembre del 2024, vecinos habían alertado sobre el peligro que representaba el antiguo puente-alcantarilla de Calle 7, cuya estructura deteriorada implicaba un serio riesgo para quienes transitaban por allí.

Frente a esta situación, Vialidad Provincial tomó la decisión de cortar el desvío de carga pesada por Calle 7, lo que obligó a desviar el tránsito y generó malestar en la comunidad.

Posteriormente, en julio del corriente añor, avanzaron los trabajos de reparación del puente, estimándose que estaría en condiciones de habilitarse hacia fines de septiembre. Finalmente, a inicios de septiembre se concluyó la construcción del nuevo puente colgante, una obra esperada que reemplazó a la antigua estructura.

Ahora, con la reciente apertura al tránsito, se da respuesta a una demanda de larga data de vecinos y productores de la zona, quienes necesitaban una conexión segura y confiable para el transporte de carga y el tránsito diario.

El Municipio destacó que, si bien el puente ya puede utilizarse, se debe transitar con precaución hasta que finalicen las tareas complementarias de señalización.