En diálogo con FM VIÑAS, el concejal Hernán Climent se refirió al pedido elevado a las autoridades de ECOGAS para que se retomen las conexiones humanitarias de gas natural en General Alvear y la región.

Climent explicó que el pasado 1 de agosto se presentó una nota dirigida a la empresa solicitando que se vuelvan a habilitar este tipo de conexiones, destinadas a familias que tienen en sus hogares personas con enfermedades, discapacidades o necesidades especiales que requieren calefacción adecuada.

“Esto se estaba realizando hasta que se paralizó la obra del gasoducto en San Rafael. Desde ese momento no se otorgaron más estas conexiones, pese a que eran fundamentales en casos de salud o incluso para habilitar consultorios médicos”, señaló el edil.

El pedido surge en conjunto con el Concejo Deliberante de San Rafael, que también elevó la misma solicitud a ECOGAS. “Ahora que se anunció la reactivación del gasoducto, pedimos que se contemple nuevamente esta medida humanitaria en General Alvear, siempre que exista cañería disponible frente a los domicilios”, sostuvo Climent.

De esta manera, los concejales esperan que la empresa recupere una práctica que fue clave para acompañar a familias vulnerables hasta la suspensión de la obra.