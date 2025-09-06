El ministro de Salud, Rodolfo Montero, elevó dos iniciativas a la Legislatura: la creación de la carrera de Técnico Superior en Emergentología y un marco regulatorio para los servicios sanitarios extrahospitalarios.

El ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, presentó en la Cámara de Senadores dos proyectos de ley que buscan fortalecer la atención de emergencias y ordenar los servicios extrahospitalarios en la provincia.

La primera de las iniciativas propone la creación de la carrera de Técnico Superior en Emergentología, con el objetivo de profesionalizar a quienes se desempeñan en la atención de urgencias y emergencias.

La propuesta incluye una formación integral con contenidos teóricos y prácticos, orientados a la intervención rápida, la aplicación de protocolos de atención y la coordinación con distintos organismos. De este modo, la medida permitirá ampliar la disponibilidad de personal calificado en el sistema público y privado.

El segundo proyecto apunta a la regulación de los Servicios Sanitarios Extrahospitalarios, que abarcan ambulancias, traslados programados, móviles de emergencia y prestadores privados que actúan fuera del ámbito hospitalario. La norma establecería estándares mínimos de calidad en recursos humanos y equipamiento, así como un sistema de habilitación y fiscalización a cargo de la autoridad sanitaria.

Ambas propuestas pasarán ahora al tratamiento en comisiones del Senado antes de llegar al recinto, en el marco de una estrategia que busca profesionalizar el recurso humano y garantizar un servicio seguro y regulado en emergencias médicas.

