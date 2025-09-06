COLOCAR PAN DURO EN LA TIERRA DE LAS PLANTAS: POR QUÉ RECOMIENDAN HACERLO Y PARA QUÉ SIRVE

Al ser materia orgánica, el pan se descompone y se transforma en nutrientes valiosos para la tierra, enriqueciéndola para las plantas. Entre otras cosas, ayuda a retener la humedad en la planta.

Lo mencionado anteriormente beneficia a las plantas especialmente en épocas de sequía, y además permite una mejor aireación del suelo de tus ejemplares.

Como si todo esto fuese poco, tienes que saber que al enterrar profundamente el pan viejo en la tierra de tus plantas, también contribuyes a la prevención de plagas.

El pan no libera nutrientes de forma inmediata, sino que lo hace gradualmente a medida que se descompone en el suelo. Es decir, debes ser lo suficientemente paciente para obtener resultados.

Otros fertilizantes naturales para plantas