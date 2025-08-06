En diálogo con FM VIÑAS, el Asesor de Gestión Ambiental Denis Rabanal se refirió a las recientes asambleas públicas realizadas en el marco del proceso de evaluación del Proyecto San Jorge (PSJ) Cobre Mendocino, que ha generado una fuerte controversia en Mendoza y distintas localidades del sur provincial.

Rabanal explicó que se llevaron a cabo distintas audiencias públicas. Una fue la audiencia oficial, realizada en las inmediaciones del predio del proyecto, en una zona de difícil acceso, lo que limitó la participación de gran parte de la ciudadanía. Por ese motivo, vecinos y organizaciones convocaron de manera paralela una audiencia pública en la villa de Uspallata, que contó con una participación masiva y numerosas intervenciones. Según el funcionario, todas las voces en esa audiencia paralela se manifestaron en contra del proyecto minero.

“El lugar donde se hizo la audiencia oficial era inaccesible para muchos. En cambio, en la paralela en Uspallata hubo mucha gente y, lo más importante, muchas expresiones ciudadanas, todas contrarias al proyecto”, afirmó Rabanal.

El proyecto, según señaló, ha recibido numerosas observaciones técnicas. La Universidad Nacional de Cuyo, a través de su informe técnico, cuestionó varios aspectos del mismo. También lo hizo la Facultad de Ciencias Médicas, que advirtió sobre la ausencia de estudios de impacto en la salud, particularmente por el uso del xantato, un químico considerado cancerígeno y mutagénico por la Organización Mundial de la Salud.

Además, la Dirección Provincial de Vialidad objetó la falta de análisis respecto a la carga vehicular que el proyecto implicaría en la zona. En la misma línea, el Departamento General de Irrigación cuestionó el uso del agua propuesto por la empresa, estimado en 141 litros por segundo, lo que afectaría el caudal ecológico del arroyo El Tigre. También se advirtió la falta de un estudio integral de la cuenca hídrica, que podría estar conectada con la cuenca del río Mendoza.

“Hubo estudios preliminares que indican que algunas cuencas estarían interconectadas, lo que podría implicar riesgos ambientales más amplios”, detalló Rabanal.

El proyecto San Jorge propone una extracción por flotación, distinta a la lixiviación con cianuro. Sin embargo, el producto utilizado —santato— también representa riesgos sanitarios y ambientales. “La experiencia con Bajo de La Alumbrera, en Catamarca, nos dejó un fuerte impacto ambiental negativo, y ese antecedente no puede ignorarse”, agregó el referente ambiental.

En paralelo, se realizaron movilizaciones en distintos puntos de Mendoza, incluso en General Alvear, donde vecinos que no pudieron viajar a Ciudad participaron de una protesta en el kilómetro cero.

Finalmente, Rabanal recordó que el proyecto San Jorge se habilitó tras una modificación de la Ley 7722 por parte de la Corte Suprema Nacional, que eliminó la frase “y otras sustancias químicas peligrosas” del artículo que prohíbe el uso de cianuro, mercurio y ácido sulfúrico. Aunque la empresa no usaría esas sustancias específicas, “el debate técnico y ambiental sigue plenamente vigente”, concluyó.

La fuerte oposición social, sumada a las objeciones técnicas, abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la minería en Mendoza y el equilibrio entre desarrollo económico, salud pública y cuidado del ambiente.