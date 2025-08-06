La Dirección de Familia del municipio anunció una extensa agenda de actividades para celebrar el Día del Niño, con una gran fiesta central el domingo 10 de agosto en la Plaza Carlos María de Alvear, y festejos en distritos y parajes durante todo el mes.

En diálogo con FM VIÑAS, la directora de Familia Gabriela Arzelan y la coordinadora de Niñez y Adolescencia Paula Lucero brindaron detalles sobre la propuesta, que tiene como eje no solo el entretenimiento, sino también la visibilización y promoción de los derechos de las infancias.

“El festejo es con mucho esfuerzo y mucha voluntad. Los chicos merecen esto”, expresó Arzelan, destacando el carácter inclusivo de las actividades. El evento central se desarrollará de 15:30 a 18:30 y contará con múltiples atracciones pensadas para todas las edades.

Actividades para todos los gustos

Entre las propuestas destacadas, estará presente “Mi Casita de Azúcar” de Mendoza, una estructura con 16 estaciones de juegos adaptadas a distintas edades. Además, habrá inflables, pista de autos, personajes para fotos, shows de magia, espectáculos artísticos y sorteos.

El escenario principal cerrará con la presentación del grupo “La Vuela” y habrá dos bicicletas entre los premios donados, una por la Fundación CECSAGAL y otra por un particular, además de muchos regalos más.

Lucero subrayó que el evento está diseñado para que los niños “participen activamente” y mencionó que también habrá un espacio especial para niños con discapacidad, como parte de un enfoque inclusivo que caracteriza la propuesta.

Quienes no puedan asistir a la fiesta central tendrán oportunidad de participar en otras fechas. “El mes de agosto está completamente dedicado a las infancias”, explicaron las funcionarias, quienes remarcaron que estas celebraciones también son una forma de reafirmar derechos fundamentales como la salud, la educación, la protección y una vida libre de violencias.

La invitación es abierta a todas las familias: “Que vengan con la reposera y el mate a pasar una tarde especial. El año pasado participaron tres mil niños y esperamos superar esa cifra”, concluyeron.