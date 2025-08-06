En la antesala del Día del Niño, Di Paolo Juguetes se suma a los festejos con una propuesta especial que busca combinar promociones accesibles, innovación en productos y el acompañamiento a las familias en un contexto económico desafiante. En diálogo con FM VIÑAS, Tulio Di Paolo, representante de la firma, anunció una jornada de descuentos y sorpresas para este viernes, en el marco de la “Noche de la Juguetería”, adaptada localmente como “Día de la Juguetería”.

“Este viernes vamos a tener una promoción única en Alvear: comprando dos juguetes, el segundo tiene un 50% de descuento pagando en efectivo. Es algo que nunca habíamos hecho”, adelantó Di Paolo, entusiasmado con la iniciativa. La promoción se extenderá durante todo el día, desde la mañana hasta la tarde, y se suma a planes de financiación y convenios bancarios especiales.

En un contexto donde las infancias están cada vez más conectadas a las pantallas, desde la firma apuestan a ofrecer alternativas que estimulen la creatividad y el juego activo. “Tenemos juguetes con mecanismos imantados, sin pilas, que duran mucho más, y otros con batería recargable, pensados para aliviar el gasto familiar y cuidar el ambiente”, explicó.

Además, los juguetes están organizados para que las familias puedan probarlos antes de comprarlos: “Queremos que el niño o niña abra el regalo y pueda jugar en el acto. Por eso tenemos un probador de juguetes, algo que nos distingue y nos encanta ofrecer”, destacó.

Planes de financiación para todos los bolsillos

Uno de los anuncios más destacados fue el acuerdo alcanzado con el Banco Nación, que permitirá a los clientes acceder a:

6 cuotas con 20% de descuento , solo para juguetes.

, solo para juguetes. 30 cuotas sin interés para productos de mayor valor, una oportunidad inédita en el comercio local.

“Fue una negociación difícil, pero lo logramos. Es una gran noticia para las familias que quieren hacer un regalo importante y necesitan financiarlo”, comentó Tulio Di Paolo.

El empresario también destacó el compromiso de la empresa con la comunidad: “Nos gusta estar cerca de la gente, escucharlos, resolver si hay un problema. Sabemos que son tiempos difíciles, pero en esos momentos es cuando más tenemos que ser creativos y solidarios”.

Por último, invitó a las familias a anticiparse y recorrer el local con tranquilidad en los días previos al viernes, para poder elegir mejor y disfrutar de la experiencia.