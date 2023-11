Una vez más el viento zonda azotó a la provincia, causando diversos daños en distintos sectores. San Rafael vivió el viernes alerta naranja en la mañana, rojo en la tarde y amarillo en la noche. Se trata de un problema climático que ha crecido este año, lo cual se asocia al fenómeno del Niño. Sobre ello dialogó el ingeniero Raúl Besa.

En la que fue la última temporada de zonda el viernes, hubo un sistema frontal en superficie que se movió hacia el noreste, ubicado al sur de la ciudad de San Rafael, entre Los Parlamentos y Punta del Agua. El viento ya había llegado a Malargüe el jueves en la siesta, como así también en zona de cordillera, donde alcanzó ráfagas de 120 kilómetros por hora, a lo que se le sumó nieve.

En cuanto a las causas del zonda, el ingeniero Besa señaló que “es un viento proveniente del océano Pacífico, un viento frío y húmedo que llegan a la cordillera y en la medida que va descendiendo por las laderas del lado argentino, incrementa su temperatura de acuerdo a la cantidad de metros en altitud que baje el aire”. “En la medida en que es mayor la diferencia entre las temperaturas que trae en el océano Pacífico el viento del sector oeste, y una vez que deja la humedad y nevadas en cordillera, a medida que desciende del lado argentino incrementa su temperatura y se trata de un viento cálido y bastante seco, ocasionando un descenso importante en la humedad atmosférica”, explicó.

En 2023 ha habido mayor cantidad de jornadas con viento zonda. El profesional dijo que no existe una causal, sino que “el clima se manifiesta de acuerdo a las condiciones atmosféricas en general, no sólo en superficie sino también en altura, pero en realidad no está asociado al fenómeno de El Niño aunque tiene cierta relación con el lugar por donde ingresan estos sistemas frontales en cordillera”. “De acuerdo a lo que hemos visto, cuando hay fenómeno de El Niño, hay mayor cantidad de precipitaciones en cordillera de nieve, y está asociado también esta precipitación de nieve a eventos de viento zonda. En los tres o cuatro últimos años, hemos estado bajo los efectos de La Niña y hemos tenido pocos eventos de zonda, es decir que hay una cierta relación, pero no hay una correlación directa”, aclaró.

Cabe decir que en lo que va de 2023, Mendoza ha tenido 12 eventos de zonda, un número muy alto si se tiene en cuenta que en los últimos 20 años, el año que más hubo fueron 11.