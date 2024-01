Tal como ocurre cada año, la Asociación Viñateros de Mendoza, en conjunto con otras cámaras de Mendoza y de San Juan, esbozaron los valores sugeridos de venta de las uvas para vinos.

El comunicado conjunto:

Con mucha seriedad y compromiso por defender la cultura del trabajo en la producción de uvas y bregando siempre por la Sostenibilidad del productor vitivinícola en todo el país y basándonos en los costo de producción establecidos por el INTA Estación Experimental Junín y las distintas entidades participantes es que solicitamos que al productor se le pague un precio acorde con sus costos de producción (costos totales / kilogramos por hectárea) y pugnando para que toda la cadena vitivinícola sea sostenible.

Instamos a los gobiernos y organismos nacionales y provinciales a realizar todos los esfuerzos necesarios a fines que toda la Industria pueda fijar una revisión de los costos de la misma y trabajar en una digna y equitativa distribución.

Asimismo, con respecto a la Cosecha en curso, consideramos que será inferior al promedio de los últimos años en todo el país, la cual evidentemente se sigue agudizando con los acontecimientos climáticos y la gran crisis hídrica en la zona norte, por lo tanto, esto deberá verse reflejado en el precio pagado al productor.

No podemos seguir vendiendo por debajo de nuestros costos. Las bodegas deben entender que si seguimos este camino nos quedaremos sin productores, con todos los perjuicios sociales, económicos y habitacionales que ello provocaría para toda la sociedad.

Con todos estos fundamentos es que hemos acordado las entidades abajo firmantes precios bases sugeridos por kilogramo de uva de contado al día de esta Asamblea 30/01/2024 (zona Norte, zona Este, zona Sur de Mendoza y Provincia de San Juan) los siguientes:

CRIOLLAS/MEZCLAS DE u$s 0.37

BLANCAS A u$s 0.75,

BLANCAS B u$s 0.50

TINTAS A u$s 0.70,

TINTAS B u$s 0.50.

TC vendedor BNA

Integramos una cadena vitivinícola y somos su primer eslabón, sin uva no hay vino ni enoturismo. Estamos próximo a los festejos vendimiales, con la afluencia de turistas que ello significa y la cantidad de recursos de dinero que en estos momentos circulan gracias al enoturismo, hotelería, restaurantes, etc. Nada de esto sería posible si no hubiese productores produciendo la uva en nuestros viñedos. Somo nosotros los que corremos los riesgos y daños por heladas, granizos, sequia, etc. Exhortamos a los bodegueros a pagarnos precios justos por la uva que hoy estamos reclamando, aún hay tiempo de recuperar a nuestro campo Convocamos a más cámaras viñateras dentro del país a aunar esfuerzos:

ASOCIACION DE PRODUCTORES DEL OASIS ESTE DE MENDOZA

ASOCIACION DE VIÑATEROS DE MENDOZA

MESA VITICOLA DE SAN JUAN

ASOCIACION DE VIÑATEROS INDEPENDIENTES DE SAN JUAN

FEDERACION DE VIÑATEROS DE SAN JUAN

MESA DE ENLACE PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE MENDOZA