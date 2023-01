La secretaria gremial de SUTE, Carina Sedano, advirtió que si no se abrían paritarias antes del 10 de febrero peligraba el comienzo del año escolar en Mendoza.

Próximos al inicio del año escolar, Carina Sedano, secretaria gremial de SUTE le advirtió a Rodolfo Suarez que el normal desarrollo del ciclo lectivo está en riesgo si el Gobierno no se sienta en la mesa paritaria y realiza una oferta que conforme a los trabajadores.

‘En la paritaria que tuvimos no quedó asentada la convocatoria para marzo. Le planteamos en el último día que tuvimos reunión, el 16 noviembre, que antes del 10 de febrero esperamos la convocatoria para que no haya un inicio de ciclo con conflicto’, comenzó expresando Sedano.

En este sentido, la entrevistada señaló que aún no han recibido ninguna comunicación formal de parte del Gobierno provincial convocando a la mesa paritaria. Además, agregó que, a pesar de que algunos gremios recibieron el año pasado un aumento de casi el 100%, los trabajadores de la educación en el año 2020 no recibieron aumentos.

‘Tuvimos un 0% de aumento con una inflación del 36%. Somos los penúltimos en los peores pagos del país. El 10 de diciembre empezamos una campaña: le quedan 354 días al gobernador para saldar esta deuda antes que cumpla su mandato. El piso promedio del sueldo de un docente en Mendoza es de 83 mil pesos’, señaló.

Con respecto a la cantidad de días de clases establecidos, Sedano remarcó que la cantidad de días no está vinculada a la calidad educativa. ‘El año pasado hicimos un relevamiento, no había sillas ni bancos; que son cosas fundamentales para la educación de los estudiantes’, detalló.

Además, se quejó porque hay un grupo de estudiantes que comenzará las clases el 9 de febrero y que no tendrá merienda hasta el 27, cuando se da el inicio para todos. ‘Sería importante que desde la Dirección General de Escuelas revea eso’, dijo.

Finalmente, Sedano volvió a advertir que si hasta el 10 de febrero no los convocan a paritarias comenzarán con un “plan de lucha”. ‘Vamos a hacer presencia en los actos públicos, tener una carpa vendimial y realizar movilizaciones, exigiendo la reapertura de paritaria antes del inicio escolar. Lo estamos diciendo 45 días antes de empezar, lo venimos avisando desde el 16 de noviembre. El Gobierno ya lo sabe, si no tenemos convocatoria será el responsable de no iniciar’, cerró.