Tras pasar por una dura situación con respecto a su estado de salud, el ex Diputado Gustavo Majstruk habló sobre su estado actual y sus decisiones políticas.

‘Como lo he dicho en otros lados, creo que fue un milagro. Afortunadamente no tengo ninguna recomendación ni limitación más que retomar de a poco mis actividades’ expresó Majstruk y destacó ‘tuve una muy buena atención medica, desde el Centro de Salud de Bowen hasta en San Rafael’.

Pese a afrontar la complicada situación, Majstruk tomó importantes decisiones en relación a su carrera política y es que hace algunas semanas se conoció, por medio de un video que posteó él mismo en sus redes sociales, que no será candidato en las elecciones de este año. ‘Me había tomado unos días para reacomodar muchas ideas pero ante una situación así me replantee muchas cosas. Estoy bien, pero no es el momento oportuno para encarar una candidatura, tuve que priorizar a mi familia’ explicó y subrayó que ‘no fue una decisión para nada fácil’ .

Pese a su decisión firmemente tomada, Gustavo sostiene que no se ha separado de su grupo político. ‘Venimos trabajando desde la orientación y buscamos volcarle nuestra experiencia a quienes tienen aspiraciones’. ‘Los frentes tienen un trabajo complejo al momento de decidir sus candidatos, muchas veces las ideas se arman bien al principio, pero se rompen al momento de tomar los cargos’.

En cuanto a la aprobación de Impacto Ambiental de la exploración Cerro Amarillo expresó ‘es una zona muy sensible y por lo que he leído el problema corre por ese lado. De buenas a primeras lo cuestiono y sostengo que no se debería avanzar tan rápido porque es un proyecto que viene desde hace muchos años entonces se deberían hacer nuevos estudios’.