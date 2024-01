El Área de Gestión Ambiental de la comuna de General Alvear trabaja en un plan de forestación que incluye la entrega de árboles en distintos barrios de la ciudad y la capacitación de los vecinos acerca de sus cuidados.

Se trata de un convenio entre la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia y la Municipalidad, donde se reparten numerosas especies con el objetivo de fomentar el arbolado público y concientizar sobre el cuidado de los mismos.

En este caso la entrega fue en el barrio Malvinas Argentinas III. Para eso se realizó un relevamiento antes de la entrega a los vecinos. También se explicó que el enfoque está en educar sobre la importancia de realizar una correcta plantación y crear nichos ecológicos para evitar problemas futuros.

Las plantas son especies típicas de arbolado público y se guardan en macetas de hierro durante la época en la que no se puede plantar.

“Teníamos un pedido de los vecinos del barrio Malvinas III, hay unas 30 viviendas que todavía no tienen la forestación, nos hicieron el pedido y en conjunto con Recursos Naturales, que somos las dos áreas que manejamos el vivero de Recursos Naturales, hicimos un relevamiento, porque tenemos un pedido de unas 60 o 70 plantas”, dijo Denis Rabanal asesor de Gestión Ambiental.

Las especias entregadas son: fresno europeo, fresno americano, mora y paraíso. Rabanal aclaró que no es época de plantar árboles “pero lo que siempre hacemos en el vivero es guardamos una determinada cantidad de forestales en macetas de hierro. Entonces en este momento, que no estamos en época, lo que se hace es romper la base de la maceta, no se saca la planta, cosa de no dañar el pan de tierra, se rompe la base y se entierra la planta. Entonces la raíz puede empezar a crecer porque ya le sacamos la base y a futuro esa maceta de hierro se empieza a degradar y le aporta hierro a la planta”, terminó.