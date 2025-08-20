En el marco de los festejos por el Día del Niño, se llevó adelante una jornada especial en la Escuela de Canalejas, con actividades recreativas, juegos, música y regalos para los más pequeños.

La propuesta forma parte del cronograma organizado que recorre barrios, distritos y parajes del departamento con el objetivo de acercar la celebración a cada rincón de Alvear.

Gabriela Arzelán, directora de Familias, destacó el alcance de la iniciativa: “la idea es que cada niño, viva donde viva, tenga su festejo. Nos llena de alegría compartir con ellos un momento de unión y entusiasmo”.

La celebración en Canalejas reunió a alumnos, docentes y vecinos, que disfrutaron de una jornada diferente en la escuela albergue. El director de la institución, Jorge Merino, valoró la visita: “cualquier actividad que llega a nuestra escuela es muy importante, y los chicos se van felices y agradecidos”.

Actualmente, la Escuela de Canalejas alberga a 23 estudiantes, 14 de ellos en régimen de internado escolar, lo que refuerza la importancia de este tipo de encuentros que brindan contención, recreación y oportunidades de aprendizaje en un entorno diferente al cotidiano.

El cronograma de festejos continúa en La Mora y luego en los distintos distritos, para que cada niño alvearense pueda celebrar su día.