La Municipalidad de General Alvear avanza con un plan integral de mejoramiento urbano, en el día de ayer jueves se llevó a cabo en el Barrio El Inmigrante, la instalación de nuevas luminarias LED y tareas de poda en el arbolado público.

En esta primera etapa se colocaron 20 luminarias, que permitirán optimizar la iluminación de las calles y brindar mayor seguridad a los vecinos. Esta obra responde a un pedido de la comunidad y forma parte de las acciones que impulsa el municipio para mejorar la calidad de vida en los distintos barrios del departamento.

Además de la instalación del alumbrado, se ejecutan trabajos de poda correctiva y mantenimiento del arbolado, favoreciendo tanto la seguridad como el cuidado del entorno urbano. También se proyectan futuros trabajos de mejoramiento en calles y espacios comunes.

El secretario de Obras y Servicios Públicos, Emiliano Barbero, señaló que “estas intervenciones no solo mejoran la seguridad, sino también la calidad de vida de los vecinos, cumpliendo con reclamos que eran muy necesarios”.

Por su parte, Mirta una vecina del barrio expresó su satisfacción: “estamos muy contentos porque después de mucho tiempo vemos respuestas concretas a nuestros pedidos”.

La puesta en funcionamiento de estas luminarias LED representa un espacio más seguro y sustentable para las familias del barrio.