En la madrugada del viernes, a las 03:30 horas, una vecina de Bowen denunció en la Comisaría 46 haber sido víctima de una estafa telefónica que le ocasionó la pérdida de una importante suma de dinero.

La víctima, identificada como C.L.C. (46 años), relató que días atrás intentó ingresar sin éxito a la página de Home Banking del Banco Supervielle. Posteriormente, recibió un llamado de un hombre que se presentó como supuesto empleado de la entidad bancaria, quien le advirtió sobre movimientos sospechosos en su cuenta y le solicitó datos personales para “regularizar” la situación.

Tras la comunicación, la mujer constató que habían realizado una transferencia de $115.000 mediante un pago con tarjeta Visa. Además, intentaron gestionar un préstamo a su nombre, maniobra que finalmente no se concretó.

Ante la denuncia, tomó intervención el ayudante fiscal de turno, Dr. Facundo Roa, quien dispuso las actuaciones correspondientes para la investigación del hecho.