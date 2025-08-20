Desde la Dirección de Familias, se llevó adelante un taller de prevención destinado a alumnos de 7º año del Instituto San Antonio, con la presencia de docentes y directivos de la institución.

Durante la jornada se abordaron temáticas como grooming, bullying, violencia de género y se brindó información sobre el abogado del niño, en el marco de las políticas municipales de promoción y protección de derechos.

Las capacitaciones están a cargo de profesionales de Derechos Humanos, Abordaje al Varón y Mujer y Género, y buscan ofrecer herramientas que resulten fundamentales para la prevención y concientización en la comunidad educativa.

Desde el área municipal destacaron además el compromiso de continuar realizando este tipo de actividades en distintas instituciones, incluyendo un relevamiento con visitas a las escuelas para conocer las necesidades específicas de cada comunidad educativa.